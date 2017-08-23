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Екатеринбург и Внутреннюю Монголию свяжет прямой авиарейс

Новости Урала
23 августа, 14:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

После открытия авиасообщения с одним из крупнейших автономных районов Китая ожидается значительный рост турпотока из КНР на Урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Прямой авиарейс будет открыт между одним из крупнейших автономных районов Китая - Внутренней Монголией - и Екатеринбургом, сообщил в среду ТАСС консул по политике Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо.

"Сейчас мы занимаемся открытием прямого рейса между Внутренней Монголией и Екатеринбургом. Это стало итогом визита официальной делегации административного района в Екатеринбург и ряда встреч со всеми сторонами, причастным к открытию такого маршрута", - сказал дипломат, отметив, что срок открытия рейса и его частотность пока обсуждаются.

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По его словам, в дипмиссии ожидают значительный рост турпотока из Китая на Урал.

"Генконсульство, в частности, будет поддерживать его выпуском буклетов для китайских туристов о достопримечательностях Екатеринбурга на китайском языке. Также во взаимодействии с китайскими и российскими туроператорами мы разрабатываем уникальные туры, в том числе военно-исторические. Нигде нет такой уникальной военно- и промышленно-исторической специфики, как на Урале. Нам кажется, что этот регион и, в частности, Екатеринбург будут интересны туристам из КНР, прежде всего, этим", - отметил консул.

В 2018 году при активном участии Генконсульства расширится и число пресс-туров для журналистов Урала и Сибири в Китай, а также встречные туры представителей СМИ Китая, отметил собеседник. "Через журналистов, через их статьи и сюжеты мы рассчитываем на рост интереса туристов из нашей страны к Уралу и Сибири", - сказал дипломат.

Внутренняя Монголия - автономный район на севере Китая, основан 1 мая 1947 года. Является вторым по размеру среди провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР. Он составляет 12% территории Китая и по площади превосходит Францию и Германию вместе взятые. Здесь проживают более 24,7 млн человек.

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