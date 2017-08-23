Всероссийская конференция по рекультивации земель пройдет в Екатеринбурге в сентябре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Эксперты из России и нескольких стран ближнего и дальнего зарубежья обсудят проблемы рекультивации земель на всероссийской конференции, которая пройдет с 4 по 7 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Десятая всероссийская научная конференция с международным участием "Биологическая рекультивация нарушенных земель" пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 сентября и соберет экспертов из России, Турции, Марокко, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. По итогам планируется выпуск сборника статей", - говорится в сообщении.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, конференция имеет большую значимость и станет одним из знаковых событий Года экологии. "После любого загрязнения, будь то свалки, разработка карьеров или разливы нефтепродуктов, земли нуждаются в восстановлении. На сегодняшний день существует огромное количество различных методов рекультивации, и конференция позволит определить вектор развития науки, бизнеса и деятельности органов власти для решения экологических вопросов. Участники смогут не только обменяться теоретическими знаниями, но и познакомиться с реальными результатами такой работы", - приводятся в сообщении слова министра.
В департаменте добавили, что на конференции запланированы, в частности, доклады о разработке новой методики рекультивации нефтезагрязненных почв с применением дождевых червей, а также о влиянии влажности вегетационного периода на адаптацию естественных микробных сообществ.