Ремонт дороги до уральского села Серебрянка завершится к октябрю

ТАСС, 23 августа. Ремонтные работы на дороге до села Серебрянка в Свердловской области планируют завершить к октябрю, сообщил в среду врио губернатора Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в данный населенный пункт.

На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, в январе президент РФ поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги "Нижний Тагил - Серебрянка" в эксплуатационное состояние.

"Дорога непростая, раньше имела статус лесной. После проведенного ремонта она должна улежаться, потому что здесь очень много пучинистых мест. К октябрю мы полностью укатаем полотно, весь следующий год мы будем мониторить места выхода на поверхность грунтовых вод. Участки, где дорога устроится, будем асфальтировать", - сказал Куйвашев.

По данным департамента информационной политики региона, почти 250 млн рублей было направлено на приведение в нормативное состояние дороги до Серебрянки. К 1 июня были проведены необходимые работы, чтобы автомобили и большегрузный транспорт смогли передвигаться по ней безопасно и бесперебойно. Регулярно стал ходить рейсовый автобус. При этом врио губернатора принял решение продолжить укрепление дороги, чтобы жители Серебрянки и еще трех близлежащих населенных пунктов - Синегорского, Северки и Верхней Ослянки - смогли долгое время ездить по более качественной дороге.

Сейчас здесь продолжается восстановление земляного полотна из скального грунта, идет засыпка пучинистых участков. Также в селе открылось пожарное депо, а в сентября в Серебрянке заработает интернет.

Серебрянка - поселок в Свердловской области. Расположен в уральской тайге между несколькими горными хребтами на берегу реки Серебрянки к северо-западу от Екатеринбурга и в 73 км к западу от Нижнего Тагила. Население - порядка 700 человек.