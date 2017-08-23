В Красноуральске началось строительство ледовой арены стоимостью 200 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын заложили памятную капсулу и дали старт строительству ледовой арены "Молодость" в городе Красноуральске, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

Новый спортивный объект возводится в рамках соглашения властей региона с УГМК (Уральской горно-металлургической компанией).

"Этого события красноуральцы ждали очень долго, и я поздравляю всех с началом строительства ледовой арены. За предыдущие пять лет в Свердловской области построено и реконструировано свыше 70 спортивных сооружений - физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, футбольных полей, лыжных баз, универсальных спортивных площадок", - цитируют в департаменте Евгения Куйвашева.

В сообщении отмечается, что новый спортивный объект будет построен на месте существующих открытых катков для фигуристов и хоккеистов. "Под одной крышей расположатся ледовое поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, тренерские, душевые комнаты, раздевалки. Также здесь появится тренажерный зал, зал для занятий аэробикой и пункт проката коньков. На реализацию проекта планируется направить более 200 млн. рублей", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК-Холдингом крытые ледовые площадки для занятия зимними видами спорта и массового катания, помимо Красноуральска, появятся в Екатеринбурге, Ревде, Верхней Пышме, Реже и Кировграде.

"Программа касается большинства городов области, и когда мы ее завершим, такие площадки появятся почти в каждом городе. Тогда и наши фигуристы, и наши хоккеисты будут лучшими не только в России, но и во всем мире. Потому что такого уровня, как у нас, не будет, наверно, нигде", - цитируют в департаменте Андрея Козицына. По словам гендиректора УГМК-Холдинга Андрея Козицына, открытие ледовой арены запланировано на 1 сентября 2018 года.