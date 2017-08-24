Пострадавшие в результате хлопка газа в филиале "СГ- транс" на Урале остаются в реанимации

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ТАСС, 24 августа. Пострадавшие в результате хлопка газа, произошедшего 17 августа на территории ремонтно-испытательного пункта компании "СГ-транс" в Тобольске (Тюменская область), продолжают оставаться в реанимации. Однако у всех троих госпитализированных наблюдается положительная динамика, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
"В реанимации все переведены на самостоятельное дыхание с искусственной вентиляции. У всех наблюдается положительная динамика", - отметила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в ночь на 17 августа. В пресс-службе управления Следственного комитета по региону поясняли, что при проведении работ произошел хлопок и началось возгорание, в результате чего пострадали трое рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах". Также проверки проводят областная прокуратура и Северо-Уральское управление Ростехнадзора.
В пресс-службе компании, в свою очередь, ранее отметили, что инцидент не повлияет на выполнение обязательств Тобольского филиала "СГ-транс" перед контрагентами по количеству и качеству подготовки и ремонтов подвижного состава.
"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.