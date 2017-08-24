Тюменские экологи обследовали пять озер на Ямале с помощью радиоуправляемой яхты

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ТАСС, 24 августа. Экологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обследовали пять озер в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с помощью радиоуправляемой яхты. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.
"В гидрологических исследованиях озер самая трудоемкая часть - это построить профиль дна, это долговременный процесс. Модель яхты оснащена микросхемами дрона, что позволяет с космоснимков оцифровать озеро, координаты вносить в память яхты. Она может в автоматическом режиме плавать по озеру по заданному маршруту и прописывать глубины в память. Далее этот файл уже скачивается, и строится трехмерная модель дна озера с помощью геоинформационных систем", - пояснил собеседник агентства.
Соромотин уточнил, что экспедиция завершится в конце этой недели.
Ранее сообщалось, что методическую и практическую помощь в сборе и обработке полевых материалов оказывают сотрудники Научного центра изучения Арктики, которые также привлекают студентов ТюмГУ к выполнению собственных исследований.
По словам Соромотина, этим летом к традиционным направлениям работ на субарктическом научном стационаре в Надымском районе добавились микроклиматология, геоботаника и крупномасштабное ландшафтное картографирование локальных геосистем. Объектами исследований стали озера, малые реки, песчаные образования, северотаежные и притундровые экосистемы.
Надымский учебно-научный стационар будет иметь статус международного. В районе стационара также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту "Пан-Евразийский эксперимент", целью которого является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.