Предприятие на Урале выплатило 15 млн руб. долга по зарплате 263 работникам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Долг по заработной плате на сумму более 15 млн рублей погасили перед 263 работниками ЗАО "Уралэнерго-Союз", сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
"Установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2017 года заработная плата 263 работникам выплачивалась с нарушением сроков и не полностью. Общий долг составил более 15,2 млн рублей. В связи с этим прокуратура города Екатеринбурга внесла представление генеральному директору ЗАО "Уралэнерго-Союз" об устранении нарушений трудового законодательства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что, по постановлению прокурора, руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы".
"Он оштрафован на 10 тыс. рублей. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по зарплате на сумму более 15,2 млн рублей полностью погашена", - уточнили в прокуратуре.
"Уралэнерго-Союз" специализируется на выполнении работ по проектированию, поставке, монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию силового электрооборудования на объектах энергетики, строительстве и сервисном обслуживании волоконно-оптических линий связи.