На Южном Урале закупили лабораторию мониторинга состояния воздуха в отдаленных районах

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Министерство экологии Челябинской области подписало контракт на покупку второй передвижной лаборатории мониторинга состояния атмосферного воздуха, которая позволит наладить контроль за состоянием воздуха в отдаленных районах области. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь министерства Юлия Радионова.

"Подписанный Министерством экологии Челябинской области контракт на покупку второй передвижной лаборатории мониторинга состояния атмосферного воздуха будет исполнен примерно через три месяца. С появлением второй лаборатории появится возможность контролировать состояние воздуха в отдаленных районах и городах области, в том числе в Магнитогорске и в Сатке", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы областного правительства, оборудование новой лаборатории в автоматическом режиме будет определять содержание в воздухе таких вредных примесей, как оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и взвешенные вещества. Полное исследование проб будет проводиться на 24 компонента.

На приобретение второй передвижной лаборатории из областного бюджета выделено 4,5 млн рублей.

Первая передвижная лаборатория была куплена Министерством экологии в 2013 г. В 2016 г. с ее помощью был организован ежедневный выезд, включая выходные и праздничные дни, для отбора проб воздуха в Челябинске, Копейске, Коркино. В период неблагоприятных метеоусловий, когда вредные выбросы плохо рассеиваются, лаборатория производит отборы проб в районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб от населения. По словам Радионовой, такая работа позволяет властям определить территории, где в атмосфере превышено содержание вредных веществ.

По данным Министерства экологии Челябинской области, в регионе располагается 665 промышленных предприятий федерального надзора (98% вредных выбросов в атмосферу), из них порядка 266 находится в черте Челябинска. Их деятельность иногда становится причиной превышения предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).