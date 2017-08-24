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Все водозаборы Среднеуральской ГРЭС обеспечили системой защиты молоди рыб

Новости Урала
24 августа, 15:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, августа. /ТАСС

В Исетском водохранилище создана практически идеальная среда для мальков белого амура и белого толстолобика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Среднеуральская ГРЭС стала безопасной для молодой особи рыб, обитающей на одном из крупнейших на Урале Исетском водохранилище. Об этом в четверг сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Третье рыбозащитное устройство (РЗУ), введенное в эксплуатацию на Исетском водохранилище (Свердловская область), позволило обеспечить все водозаборы Среднеуральской ГРЭС защитой от попадания и гибели молоди рыбы. Новое устройство призвано предотвратить попадание более 70% рыбы размером от 12 мм. Таким образом, все водозаборы Среднеуральской ГРЭС обеспечены системой защиты от попадания и гибели молоди рыб, что обеспечит снижение воздействия производственного цикла электростанции на ихтиофауну водоема", - приводит департамент слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова.

В департаменте подчеркнули, что РЗУ создает воздушно-пузырьковой завесы, препятствующей проникновению рыбы в водозаборные устройства. По оценке специалистов, Исетское водохранилище богато питательными веществами, так как в него стекаются притоки из различных заболоченных мест и торфяников. В нем создана практически идеальная среда для мальков белого амура и белого толстолобика.

В октябре 2016 года около 70 тыс. мальков белого амура и толстолобика были выпущены в Исетское водохранилище в Свердловской области. Предполагается, что они помогут восстановить биобаланс водохранилища, рядом с которым расположена Среднеуральская ГРЭС. По данным пресс-службы ПАО "Энел Россия" по Уральскому федеральному округу, вес одной рыбки составляет 20 граммов, через три-четыре года вес каждой особи может составлять до 1,5 кг. Кроме того, данные породы рыб помогут очистить водоем от излишков растительности, а белый толстолобик также питается фитопланктоном, профильтровывая зацветшую и мутную воду.

Исетское водохранилище (Исетское озеро) расположено в 25 км от Екатеринбурга. Оно используется Среднеуральской ГРЭС - электростанцией федерального значения, которая расположена в городе Среднеуральск (Свердловская область) с населением в 20 тыс. человек в 16 км севернее Екатеринбурга. Она обеспечивает теплом и электроэнергией Екатеринбург и частично Свердловскую область. Установленная мощность 1656,5 МВт.

"Энел Россия" - генерирующая компания, входит в группу Enel. С октября 2004 г. имеет филиал в Екатеринбурге. В 2011 году "Энел Россия" ввела два блока по 410 МВт на Среднеуральской и Невиномысской ГРЭС, компания модернизирует систему золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС.

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