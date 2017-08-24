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Прокуратура обжаловала приговор экс-главе района в Курганской области

Новости Урала
24 августа, 15:56 UTC+3 ТАСС

Александр Носков получил штраф в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти на срок четыре года за получение взяток

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ТАСС, 24 августа. Прокуратура Курганской области обжаловала приговор, который вынес суд бывшему главе Кетовского района Александру Носкову, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства. Носков получил штраф в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок четыре года за получение взяток.

"Прокуратура, не оспаривая факт доказанности вины Носкова в инкриминируемых деяниях, не может согласиться с вынесенным судом решением, поскольку нарушены уголовный, уголовно-процессуальный законы, и назначенное Носкову наказание несоразмерно тяжести содеянного и повышенной общественной опасности вследствие чрезмерной мягкости. Государственный обвинитель по этим основаниям обжаловал приговор в вышестоящую судебную инстанцию", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с марта 2013 года по июль 2014 года Носков получил от своего знакомого три взятки по 100 тыс. рублей за содействие в незаконном получении земельных участков в престижных районах по символической стоимости.

В частности, глава Кетовского района согласовал выделение знакомому трех земельных участков общей площадью почти 4 га, расположенных в окрестностях Кургана. В результате за сумму чуть более 50 тыс. рублей знакомый получил в собственность участки земли, рыночная стоимость которых составила свыше 4 млн рублей. Как только земля была переоформлена в собственность взяткодателя, ее целевое назначение было изменено, что позволило в последующем ее размежевать и частично перепродать вновь образованные участки для дачного строительства по их рыночной стоимости.

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