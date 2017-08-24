Товарооборот Свердловской области с Казахстаном в 2017 году вырос почти на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Товарооборот Свердловской области с Казахстаном увеличился в этом году почти на 50%. Об этом по итогам поездки делегации от региона на международную выставку "ЭКСПО-2017" в Астану (Казахстан) сообщил вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

"Казахстан сегодня наш основной партнер по ЕврАзЭС, самые крупные обороты внешнеторговой деятельности у нас с Казахстаном. Он третий по объемам внешнеэкономической деятельности в целом по партнерам Свердловской области. Рост товарооборота у нас - 50% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

По данным Министерства международных и внешнеэкономических связей региона, в январе-мае 2017 года рост экспорта произошел за счет увеличения поставок металлов и изделий из них (трубы), минеральной продукции, рост импорта - за счет поставок минеральных продуктов (угля энергетического). "Рост по сравнению с январем-маем 2016 года - 49,6%, оборот составил почти 511 млн долларов", - резюмировали там.

Делегация Свердловской области приняла участие в международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане (Казахстан) и презентовала заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге. Организаторы выставки отметили, что в презентации прежде всего были отмечены преимущества города-кандидата. Свердловская область является одним из индустриальных центров России, крупнейшие компании мира, такие как Boeing, Siemens, Saint-Gobain, Mitsubishi Motors и многие другие разместили здесь свои производства. Область производит 40% промышленной продукции страны, а также 30% мирового объема производства титана.

Тематическая неделя при партнерстве Свердловской области проходит в российском павильоне на выставке "ЭКСПО-2017" в Астане с 21 по 27 августа. "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. В начале июля общее количество посетителей выставки превысило 1 млн человек.