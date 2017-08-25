На Урале к скоростному интернету подключат более 400 учреждений здравоохранения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Более 400 учреждений здравоохранения подключат к высокоскоростному интернету в Свердловской области до конца 2018 года. Первым таким учреждением в регионе стало Отделение общей врачебной практики в селе Позариха, сообщил журналистам глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

"Учреждения здравоохранения так или иначе были подключены к сети Интернет, но это были старые подключения. <...> Подключение к волоконно-оптической линии связи - оно скоростное, оно в каком-то смысле на десятилетия. Мы также можем наращивать пропускную способность канала и самое главное - это надежный канал связи, на него можно рассчитывать круглосуточно", - сказал он.

По словам министра, Свердловская область принадлежит к числу регионов - лидеров по числу подключений, однако впереди еще большая работа, которую предстоит проделать в масштабах страны в сжатые сроки.

Никифоров отметил, что проект реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое прозвучало в 2016 году в послании к Федеральному собранию. По его словам, "президент поставил задачу в 2018 году эту проблему в масштабах страны полностью закрыть".

"Для того чтобы было подключено это здание (в селе Позариха - прим. ТАСС), потребовалось проложить примерно 6 км волоконно-оптической линии связи. Но теперь к этому узлу связи могут подключаться все другие учреждения. По такому принципу этот проект будет реализован в масштабах всей страны. ", - сказал Никифоров.

Как уточнил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, запуск скоростного интернета напрямую скажется на качестве и скорости предоставления медицинских услуг. "Это поможет нашим докторам проводить совместные консилиумы... и вообще развивать передачу данных через интернет. Но самое главное, что благодаря скоростному интернету есть возможность подтянуть всю телекоммуникационную сеть территории: это и почта, и исполнительные органы власти, и наши предприятия", - сказал он.

Более 100 км оптических линий

В пресс-службе компании "Ростелеком" уточнили, что всего в Свердловской области планируется построить свыше 109 км оптических линий связи. Подключение учреждений даст возможность для развития телемедицины и региональной медицинской информационной системы.