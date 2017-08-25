В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на организацию бесплатного питания детей до трех лет, сообщила в пятницу главный педиатр региона Любовь Малямова.

"На сегодняшний день дети до трех лет в РФ получают бесплатное питание. Но я не думаю, что в стране есть еще один такой регион, где на эти цели выделялись бы такие суммы, как в Свердловской области. Ежегодно из областного бюджета выделяется 450 млн рублей для обеспечения детей бесплатным питанием. Туда входят сухие и переходные смеси, молоко, кефир, творог", - сказала Малямова на пресс- конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Она добавила, что это связано, в том числе, с затратами на питание для детей, родившихся с отклонениями здоровья. "Для детей, которые родились, например, весом 500 грамм, также бесплатно выделяются дорогостоящие переходные смеси. Когда такой ребенок выписывается из стационара, до полугода он получает специализированные продукты питания", - отметила педиатр.

Вегетарианство с младенчества

В начале августа 2017 года в Екатеринбурге годовалая девочка из семьи вегетарианцев попала в больницу с истощением, отеками тела и слабостью. В связи с этим Следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку. В частности, будут проверяться условия жизни семьи, в которой воспитывается девочка. На данный момент ребенок уже выписан из больницы.

Врачи говорят о недопустимости вегетарианства в детском возрасте. "Ребенок растет, ему надо повышать мышечную массу, костно-мышечную систему, должен развиваться скелет, иммунитет. Основной строительный материал - белок, а вегетарианство исключает белок животного происхождения, в котором содержатся все аминокислоты, в том числе те, которые не синтезируются организмом человека. Растительный белок не так хорошо усваивается детским организмом", - сказала Малямова.

Как отметил доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов, одна из важнейших вещей, которую родители- вегетарианцы хотят сформировать у ребенка - это ответственность, способность совершать осознанный выбор. "Однако попытка сделать своих детей счастливыми часто принимает пугающие формы, когда ребенка начинают переводить исключительно на растительную пищу, что, к сожалению, ничего хорошего для его здоровья не приносит", - добавил он.

Рацион взрослого человека

По мнению врача-эндокринолога, диетолога Натальи Ефимовой, в рационе здорового взрослого человека должно содержаться примерно 0,1-0,8 граммов белка на килограмм веса, примерно столько же жиров и порядка 4 граммов углеводов на килограмм веса. "К животным белкам относятся курица, мясо, рыба, яйца. Растительные белки - это, в основном, бобовые, соя, пшеница. Для взрослого человека допускается половина животных и половина растительных белков", - сказала она.

Диетолог добавила, что в пищу можно употреблять как животные, так и растительные жиры, а вот простым углеводам лучше предпочесть сложные - серый и черный хлеб, цельнозерновые каши, макароны из твердых сортов пшеницы. "Что касается вегетарианства, я более спокойно отношусь к тем приверженцам такого типа питания, которые также позволяют себе употреблять рыбу, яйца или молоко. В связи с исключением мяса из рациона у женщины может развиться анемия, что приведет к нарушению репродуктивной функции. У мужчины недостаток мяса грозит отсутствием холестерина, а это предшественник тестостерона, он также обуславливает репродуктивную функцию", - уточнила Ефимова.