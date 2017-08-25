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В уральском Озерске завершилась всероссийская студенческая стройка "Росатома"

Новости Урала
25 августа, 14:16 UTC+3 /Корр. ТАСС, Александр Чирков

На церемонии закрытия было 700 человек из 29 студенческих строительных отрядов из 27 регионов страны

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ОЗЕРСК (Челябинская область), 25 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Всероссийская студенческая стройка "Росатома" завершилась в пятницу на объектах ПО "Маяк" (входит в госкорпорацию) в городе Озерске Челябинской области, передает корр. ТАСС.

В церемонии закрытия приняли участие 700 человек из 29 студенческих строительных отрядов из 27 регионов страны, представители госкорпорации "Росатом" и администрации Озерска. "Нам понравилось, как вы работали, вам понравилось работать у нас. Своим трудом вы внесли значимый вклад в развитие отечественной атомной отрасли. По тому, как вы стремились к нам попасть, работали, дружили, видно, что у нас достойная смена", - сказал на торжественном закрытии гендиректор ПО "Маяк" Михаил Похлебаев.

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Лучшим студентам во время церемонии вручили нагрудный знак "Ударник труда всероссийской студенческой стройки "Росатома". По словам специалиста отраслевого центра капитального строительства "Росатома" Геннадия Громяцкого, студенты перевыполняли планы, делали свою работу качественно. "В будущем, когда студенты закончат учебу и захотят поступить на работу в "Росатом", участие в стройке будет большим плюсом в их биографии", - отметил в беседе с ТАСС Громяцкий.

Всероссийская студенческая стройка "Росатома" на объектах "Маяка" в 2017 году проходила с 15 июля по 25 августа (проходит с 2008 года). Студенты занимались капитальным ремонтом и благоустройством.

Производственное объединение "Маяк" - предприятие в Озерске, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится и регенерируется отработанное ядерное топливо.

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