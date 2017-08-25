Уральский технопарк станет базой для образовательного центра "Золотое сечение"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Технопарк высоких технологий "Университетский", расположенный в Свердловской области, станет базой для уральского образовательного центра "Золотое сечение", созданного в регионе по модели сочинского "Сириуса". Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики губернатора.
"Это будет большой учебный корпус, большое общежитие, чтобы круглогодично талантливые дети, причем не только из нашего региона, могли показывать свои способности, получать помощь в развитии профессиональных навыков", - приводит департамент слова первого вице-губернатора региона Алексея Орлова.
Он также добавил, что с сентября планируется открыть городской маршрут общественного транспорта до технопарка. "Доступная логистика будет способствовать более интенсивному развитию инновационного центра", - отметил Орлов.
Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.
Соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса" было подписано в декабре 2016 года. Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.
В начале марта 2017 года врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься научными исследованиями, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.
На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".
Первая академическая смена в центре прошла с 1 по 21 августа. Участие в ней приняли почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые прошли подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".