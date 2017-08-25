В 2018 году Югра получит 107 млн рублей на создание комфортной городской среды

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ТАСС, 25 августа. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО, Югра) получит в 2018 году 107 млн рублей из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства региона директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Егор Ковальчук.
"Минстрой России предусматривает финансирование регионов на следующий период, сейчас мы готовимся к этому процессу. Подписанное соглашение позволит получить федеральную составляющую субсидии - 107 млн рублей. Сумма не отличается от 2017 года", - сказал он.
По словам губернатора региона Натальи Комаровой, это позволит продолжить в будущем году работы по благоустройству. "Как мы и договаривались, работы будут носить последовательный и долгосрочный характер. Важно уже сейчас определиться с проектами, которые граждане считают необходимым реализовывать в первую очередь", - отметила Комарова.
В департаменте общественных и внешних связей Югры добавили, что следующим этапом работы по программе формирования городской среды станет финансовая поддержка от региона: она будет не меньше той, что была в 2017 году, когда сумма составила 448 млн рублей.