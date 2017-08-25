Аномальная жара до плюс 34 градусов ожидается в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил об аномальной жаре до плюс 34 градусов 25-26 августа в отдельных районах региона.
"25-26 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов выше климатической нормы. 26-27 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости)", - говорится в сообщении метеорологов.
Согласно прогнозу, воздух прогреется до плюс 34 градусов в субботу. В областном центре термометры покажут плюс 31 градус.