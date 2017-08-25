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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом, его работа продлится до 27 августа. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
"На территории Центрального военного округа форум "Армия" проводится на трех площадках - на полигонах под Екатеринбургом, Самарой и Новосибирском. На Урале задействованы более 100 образцов новой и модернизированной техники, которая поступает на вооружение войск. Главное отличие от двух предыдущих лет - это демонстрационный показ основных образцов техники в динамике, где можно увидеть тактико-технические, скоростные и огневые характеристики", - сказал он.
Зарудницкий добавил, что на полигоне Свердловский военнослужащие танковых, разведывательных, инженерно- саперных и мотострелковых подразделений разыграли штурм города с высадкой десанта с вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор", также были задействованы беспилотные летательные аппараты.
В форуме задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, системы С-300 и комплексы "Искандер", системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Также запланирован ночной демонстрационный показ военной техники с боевой стрельбой. В форуме примут участие члены патриотического движения "Юнармия", а 26 августа можно будет сдать нормы ГТО и записаться в состав движения.