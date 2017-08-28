Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС проводят проверки печного отопления в Тюменской области

Новости Урала
28 августа, 6:59 UTC+3 ТАСС

По сообщению МЧС, почти в каждом доме, где есть печная система, она требует ремонта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Рейды по проверке отопительных приборов проходят в Ибменской области, сообщили 27 августа ТАСС в пресс-службе местного главка МЧС России.

"Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9 проводит рейды по проверке соблюдения норм и правил противопожарного состояния печного отопления в жилых домах Тюменской области. Основная цель - напомнить гражданам о необходимости строгого соблюдения этих правил в жилье, так как именно в жилом фонде происходит наибольшее количество пожаров", - сказали в пресс-службе.

В Тюменской области немного домов с печным отоплением, говорят в МЧС. Но почти в каждом печная система требует ремонта. "Сотрудники МЧС в ходе проверок ставят перед собой задачу не наказать хозяина, а указать на недостатки, которые могут вызвать пожар", - отметили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Арт-директор "Хромой лошади" вышел из колонии
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама