Сотрудники МЧС проводят проверки печного отопления в Тюменской области

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ТАСС, 27 августа. Рейды по проверке отопительных приборов проходят в Ибменской области, сообщили 27 августа ТАСС в пресс-службе местного главка МЧС России.
"Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9 проводит рейды по проверке соблюдения норм и правил противопожарного состояния печного отопления в жилых домах Тюменской области. Основная цель - напомнить гражданам о необходимости строгого соблюдения этих правил в жилье, так как именно в жилом фонде происходит наибольшее количество пожаров", - сказали в пресс-службе.
В Тюменской области немного домов с печным отоплением, говорят в МЧС. Но почти в каждом печная система требует ремонта. "Сотрудники МЧС в ходе проверок ставят перед собой задачу не наказать хозяина, а указать на недостатки, которые могут вызвать пожар", - отметили в ведомстве.