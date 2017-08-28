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Чартерные рейсы из Екатеринбурга в Шарджу возобновятся с октября 2017 года

Новости Урала
28 августа, 11:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, августа. /ТАСС

В течение первого месяца вылеты будут выполняться один раз в неделю, с ноября до конца мая 2018 - два раза в неделю

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Вид на пляж в Шардже

Вид на пляж в Шардже

© EPA/ALI HAIDER

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 8 октября запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). Такие рейсы уже осуществлялись из международного аэропорта Кольцово в 2014-2015 годах, однако авиасообщение прерывалось из-за снижения выездного турпотока, сообщает в понедельник пресс-служба воздушной гавани.

"Авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библиоглобус" с 8 октября запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. В течение первого месяца они будут выполняться один раз в неделю, с ноября до конца мая 2018 - два раза в неделю. Время в пути составит пять часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шарджа уже была в расписании аэропорта Кольцово в 2014-2015 годах, но авиасообщение с эмиратом прерывалось на фоне снижения выездного турпотока. "Упрощение визового режима усилило эффект стабилизации экономической ситуации для этого туристического направления", - уточняется в сообщении пресс-службы Кольцово.

С начала года на рейсах в ОАЭ аэропорт Кольцово обслужил свыше 50 тысяч пассажиров, что на 57% превысило результат аналогичного периода прошлого года. "После "закрытия" Египта ОАЭ традиционно входит в тройку самых популярных у пассажиров Кольцово зимних морских направлений наряду с Таиландом и Вьетнамом", - говорится в сообщении.

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