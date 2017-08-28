На скважине в ХМАО ликвидировано открытое горение

ТАСС, 28 августа. Открытое горение ликвидировано на скважине на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе [ХМАО], которое разрабатывает Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие. Об этом сообщили в понедельник в ситуационно-аналитическом центре [САЦ] Минэнерго РФ.

"28 августа в 00:30 мск открытое горение на скважине №1825 ликвидировано, устье скважины загерметизировано", - говорится в сообщении центра.

Пожар на одной из кустовых площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") произошел вечером 10 августа.

По данным следствия, в ходе буровых работ, которые проводились с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Один человек погиб, пострадали в общей сложности восемь человек. Сообщалось, что все они - граждане Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.