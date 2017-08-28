Тюменская область будет перенимать опыт Казахстана в организации системы здравоохранения

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в ТайбэеСпорт 28 августа, 12:04
Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 разОбщество 28 августа, 12:02
Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном УралеНовости Урала 28 августа, 11:54
Приморский поселок Восток начнет принимать самолеты малой авиации осенью 2017 годаНовости партнеров 28 августа, 11:50
Поместный собор на фоне революцийОбщество 28 августа, 11:43
Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:38
Участников фестиваля "Спасская Башня" познакомят с Зимней универсиадой-2019Новости партнеров 28 августа, 11:32
Неизвестные напали на полицейских в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:31
ВЦИОМ: большинство россиян считает нужным официальное оформление бракаОбщество 28 августа, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Власти Тюменской области будут перенимать опыт Казахстана по организации работы системы здравоохранения и подготовке медицинских кадров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам визита делегации региона в Астану.
"Правительство области будет внимательно наблюдать за тем, как Казахстан переходит на систему организации здравоохранения и подготовки медицинских кадров, принятую в США. После тщательного изучения опыта Казахстана некоторые из внедряемых там механизмов организации здравоохранения можно будет адаптировать в Тюменской области", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Владимира Якушева, в рамках программы визита делегация посетила Медицинскую школу университета Нурсултана Назарбаева. "Это было очень важным для нас. Дело не только в том, как качественно готовить специалистов для работы в медицине, но и в том, как организовать работу всей системы здравоохранения. Это взаимосвязанные процессы, здравоохранение - очень тяжелая для администрирования отрасль", - сказал он.
Глава региона добавил, что области также интересен опыт Астаны по развитию городской среды. "Это важно, поскольку мы системно занимаемся модернизацией Тюмени и других городов области. Большой интерес представляет и медицинский кластер, созданный в Астане с использованием механизмов частно-государственного партнерства", - уточнил Якушев.
По данным властей, в настоящее время стороны уже активно сотрудничают в образовании. В тюменских вузах обучается 1964 студента из Казахстана. Кроме того, студенты могут обучаться сразу в двух странах и по итогам обучения получать два диплома магистра юриспруденции - Тюменского госуниверситета и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.