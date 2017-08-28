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Тюменская область будет перенимать опыт Казахстана в организации системы здравоохранения

Новости Урала
28 августа, 11:16 UTC+3 ТАСС

Глава региона Владимир Якушев добавил, что также интересны наработки Астаны по развитию городской среды

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ТАСС, 28 августа. Власти Тюменской области будут перенимать опыт Казахстана по организации работы системы здравоохранения и подготовке медицинских кадров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам визита делегации региона в Астану.

"Правительство области будет внимательно наблюдать за тем, как Казахстан переходит на систему организации здравоохранения и подготовки медицинских кадров, принятую в США. После тщательного изучения опыта Казахстана некоторые из внедряемых там механизмов организации здравоохранения можно будет адаптировать в Тюменской области", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Владимира Якушева, в рамках программы визита делегация посетила Медицинскую школу университета Нурсултана Назарбаева. "Это было очень важным для нас. Дело не только в том, как качественно готовить специалистов для работы в медицине, но и в том, как организовать работу всей системы здравоохранения. Это взаимосвязанные процессы, здравоохранение - очень тяжелая для администрирования отрасль", - сказал он.

Глава региона добавил, что области также интересен опыт Астаны по развитию городской среды. "Это важно, поскольку мы системно занимаемся модернизацией Тюмени и других городов области. Большой интерес представляет и медицинский кластер, созданный в Астане с использованием механизмов частно-государственного партнерства", - уточнил Якушев.

По данным властей, в настоящее время стороны уже активно сотрудничают в образовании. В тюменских вузах обучается 1964 студента из Казахстана. Кроме того, студенты могут обучаться сразу в двух странах и по итогам обучения получать два диплома магистра юриспруденции - Тюменского госуниверситета и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

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