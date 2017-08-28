Более 1 млрд рублей направят на благоустройство парков и дворов в Курганской области

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ТАСС, 28 августа. Более 1 млрд рублей будет выделено из федерального и регионального бюджетов на благоустройство парков, скверов и дворов в Курганской области. Программа по формированию комфортной городской среды рассчитана на пять лет, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.
"Правительство Курганской области сегодня утвердило государственную программу благоустройства парков, скверов и дворов многоквартирных домов - "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы. Предполагается, что на реализацию пятилетней программы будет направлено более 1 млрд рублей, из них 868,9 млн - средства федерального бюджета. Планируется также привлечение средств внебюджетных источников. В 2018 году на благоустройство дворов и мест общего пользования направят из бюджетов разных уровней 207,8 млн рублей", - говорится в сообщении.
Средства, по данным властей, направят на ремонт проездов, восстановление асфальтового покрытия, освещения, оборудование детских и спортивных площадок, парковок, пандусов, озеленение территории. "В этом году в рамках программы в регионе планируют благоустроить 133 двора и 41 территорию общего пользования. В областном центре из более чем 260 поданных заявок на благоустройство дворов было отобрано 43", - отметили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что поручил в 2018 году сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. Он отметил, что в этом году на благоустройство из федерального бюджета предусмотрено более 25 млрд рублей, еще более 16 млрд рублей потратят бюджеты регионов.