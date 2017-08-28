Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном Урале

Новости Урала
28 августа, 11:54 UTC+3 ТАСС

Цельный кожух из легкого полимерного материала будет предотвращать гибель птиц от удара током и обеспечивать снижение количества аварийных отключений ЛЭП

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"

ТАСС, 28 августа. Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств на опорах воздушной линии электропередачи (ВЛ) на территории Донгузловского природного заказника в Челябинской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

"Завершен первый этап установки птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах воздушной линии электропередачи (ВЛ), отрезок которой протяженностью около 1,6 км проходит по территории Донгузловского природного заказника. В 2017 году энергетики установят более 1020 ПЗУ, представляющих собой цельный кожух из легкого полимерного материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что птицы часто используют опоры ЛЭП для отдыха, устраиваясь рядом с креплениями проводов. "Взлетая, пернатые могут задеть краем крыла соседний провод и погибнуть от электрического разряда. Специальные устройства предотвращают гибель птиц от удара током и обеспечивают снижение количества аварийных отключений ЛЭП, продлевают срок службы изоляторов", - пояснили там.

Донгузловский государственный природный биологический заказник создан как зоологический видовой заказник для охраны водоплавающих птиц. По данным регионального министерства экологии, в заказнике зарегистрировано восемь видов кранокнижных птиц.

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года недалеко от Донгузловского заказника погибла краснокнижная бородатая неясыть. Среди возможных причин гибели птицы тогда рассматривался удар током на незащищенной линии электропередачи (ЛЭП).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама