Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном Урале

ТАСС, 28 августа. Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств на опорах воздушной линии электропередачи (ВЛ) на территории Донгузловского природного заказника в Челябинской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

"Завершен первый этап установки птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах воздушной линии электропередачи (ВЛ), отрезок которой протяженностью около 1,6 км проходит по территории Донгузловского природного заказника. В 2017 году энергетики установят более 1020 ПЗУ, представляющих собой цельный кожух из легкого полимерного материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что птицы часто используют опоры ЛЭП для отдыха, устраиваясь рядом с креплениями проводов. "Взлетая, пернатые могут задеть краем крыла соседний провод и погибнуть от электрического разряда. Специальные устройства предотвращают гибель птиц от удара током и обеспечивают снижение количества аварийных отключений ЛЭП, продлевают срок службы изоляторов", - пояснили там.

Донгузловский государственный природный биологический заказник создан как зоологический видовой заказник для охраны водоплавающих птиц. По данным регионального министерства экологии, в заказнике зарегистрировано восемь видов кранокнижных птиц.

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года недалеко от Донгузловского заказника погибла краснокнижная бородатая неясыть. Среди возможных причин гибели птицы тогда рассматривался удар током на незащищенной линии электропередачи (ЛЭП).