Поток мигрантов на Урал в 2017 году вырос на 20%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Поток мигрантов в Свердловскую область с января по август увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент в регион въехало около 91 тыс. человек, 84% которых приехали из стран с безвизовым порядком въезда, сообщила ТАСС начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Ольга Петрова.
"С начала года на территорию Свердловской области въехало 91 тыс. мигрантов, что больше на 20%, чем за аналогичный период прошлого года (76 тыс. человек с января по август 2016 года). При этом 84% въехавших мигрантов из стран с безвизовым режимом. Из стран "ЕврАзЭС" (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) въехало 25,8 тыс. человек, что составило 28,3% от общего количества въехавших", - сказала Петрова.
Он добавила, что больше всего в Свердловскую область въезжают граждане Таджикистана (42% от общего количества), на втором месте - граждане Киргизии (18,8%), на третьем - жители Узбекистана (9,6%).
По словам Петровой, Китай является лидером из стран с визовым порядком въезда. С начала года в регион приехало 8,5 тыс. жителей, что составило 9,3% от общего количества. "Увеличение количества мигрантов связано со стабилизацией экономики страны. Рабочих мест становится достаточно, Свердловская область - развивающийся регион, поэтому иностранцы с новой силой поехали к нам", - пояснила она.
Петрова уточнила, что поток мигрантов с Украины сократился в несколько десятков раз за последние три года. "У нас был пик в 2014 году, когда мы поставили на учет порядка 10,5 тыс. мигрантов, в том числе из Донецка и Луганска. Сейчас такого нет. Украинцы приезжают, в том числе и жители проблемных областей, но счет уже идет на десятки", - сказала она.