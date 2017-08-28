Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поток мигрантов на Урал в 2017 году вырос на 20%

Новости Урала
28 августа, 12:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, августа. /ТАСС

Начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Ольга Петрова отметила, что Китай является лидером из стран с визовым порядком въезда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Универсальный миграционный центр в Екатеринбурге

Универсальный миграционный центр в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Поток мигрантов в Свердловскую область с января по август увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент в регион въехало около 91 тыс. человек, 84% которых приехали из стран с безвизовым порядком въезда, сообщила ТАСС начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Ольга Петрова.

Галерея
12 фото
© Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр

"С начала года на территорию Свердловской области въехало 91 тыс. мигрантов, что больше на 20%, чем за аналогичный период прошлого года (76 тыс. человек с января по август 2016 года). При этом 84% въехавших мигрантов из стран с безвизовым режимом. Из стран "ЕврАзЭС" (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) въехало 25,8 тыс. человек, что составило 28,3% от общего количества въехавших", - сказала Петрова.

Он добавила, что больше всего в Свердловскую область въезжают граждане Таджикистана (42% от общего количества), на втором месте - граждане Киргизии (18,8%), на третьем - жители Узбекистана (9,6%).

По словам Петровой, Китай является лидером из стран с визовым порядком въезда. С начала года в регион приехало 8,5 тыс. жителей, что составило 9,3% от общего количества. "Увеличение количества мигрантов связано со стабилизацией экономики страны. Рабочих мест становится достаточно, Свердловская область - развивающийся регион, поэтому иностранцы с новой силой поехали к нам", - пояснила она.

Петрова уточнила, что поток мигрантов с Украины сократился в несколько десятков раз за последние три года. "У нас был пик в 2014 году, когда мы поставили на учет порядка 10,5 тыс. мигрантов, в том числе из Донецка и Луганска. Сейчас такого нет. Украинцы приезжают, в том числе и жители проблемных областей, но счет уже идет на десятки", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
12
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама