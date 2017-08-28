Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале около 120 экспертов примут участие в работе школы по тифлокомментированию

Новости Урала
28 августа, 13:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, августа. /ТАСС

Конференция специалистов, описывающих происходящее для людей с нарушениями зрения, пройдет с 29 по 30 августа на площадках "Ельцин-центра" и "Инновационного культурного центра" в Первоуральске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Около 120 тифлокомментаторов - специалистов, описывающих происходящее для людей с нарушениями зрения, - примут участие в работе летней международной школы по тифлокомментированию, которая пройдет в Екатеринбурге в преддверии Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в понедельник сообщила директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова.

"На мероприятии мы ожидаем около 120 человек, которые приедут из разных регионов России: из Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Уфы и других городов. Прежде всего, это сотрудники сферы культуры: сотрудники театров, музеев, кино. Также ждем гостей из сферы образования. Помимо специалистов посетить мероприятие смогут все желающие", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, по итогам конференции будет издан сборник материалов, который будет полезен всем работникам сферы культуры. "Его напечатают при помощи "Фонда Сергея Безрукова". В него войдут как минимум 15 докладов, посвященных проблемам тифлокомментирования. Например, специалисты из Уфы расскажут о создании национальных фильмов и мультфильмов для слабовидящих, а незрячие блогеры из Украины поделятся опытом просмотра подобных фильмов", - пояснила Гильфанова.

Третья летняя международная школа "Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения" пройдет с 29 по 30 августа на площадках "Ельцин-центра" и "Инновационного культурного центра" в Первоуральске. Школу посетят как российские комментаторы, так и зарубежные: из США, Франции, Украины. Мероприятие пройдет при участии и поддержке "Фонда Сергея Безрукова", "Московского губернского театра", благотворительного фонда Алишера Усманова "Наука, искусство и спорт" и кинокомпании "Вольга".

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого".

В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
12
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама