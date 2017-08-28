На Урале около 120 экспертов примут участие в работе школы по тифлокомментированию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Около 120 тифлокомментаторов - специалистов, описывающих происходящее для людей с нарушениями зрения, - примут участие в работе летней международной школы по тифлокомментированию, которая пройдет в Екатеринбурге в преддверии Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в понедельник сообщила директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова.

"На мероприятии мы ожидаем около 120 человек, которые приедут из разных регионов России: из Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Уфы и других городов. Прежде всего, это сотрудники сферы культуры: сотрудники театров, музеев, кино. Также ждем гостей из сферы образования. Помимо специалистов посетить мероприятие смогут все желающие", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, по итогам конференции будет издан сборник материалов, который будет полезен всем работникам сферы культуры. "Его напечатают при помощи "Фонда Сергея Безрукова". В него войдут как минимум 15 докладов, посвященных проблемам тифлокомментирования. Например, специалисты из Уфы расскажут о создании национальных фильмов и мультфильмов для слабовидящих, а незрячие блогеры из Украины поделятся опытом просмотра подобных фильмов", - пояснила Гильфанова.

Третья летняя международная школа "Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения" пройдет с 29 по 30 августа на площадках "Ельцин-центра" и "Инновационного культурного центра" в Первоуральске. Школу посетят как российские комментаторы, так и зарубежные: из США, Франции, Украины. Мероприятие пройдет при участии и поддержке "Фонда Сергея Безрукова", "Московского губернского театра", благотворительного фонда Алишера Усманова "Наука, искусство и спорт" и кинокомпании "Вольга".

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого".

В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.