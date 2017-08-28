В Свердловской области после драки в исправительной колонии возбуждено уголовное дело

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с дракой между осужденными в исправительной колонии №3 в городе Краснотурьинск Свердловской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Следственным отделом по городу Краснотурьинск СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осужденного и в отношении сотрудника места лишения свободы". Дело возбуждено в связи с инцидентом, произошедшим в исправительной колонии №3 ГУФСИН РФ по Свердловской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 25 августа 2017 года несколько осужденных покинули изолированные жилые участки отрядов, после чего "прошли через изолированные участки к жилому сектору другого отряда, где причинили телесные повреждения пяти другим заключенным". "Согласно предварительным данным следствия, драка произошла из-за межличностного бытового конфликта между осужденными", - сообщает пресс-служба.
В результате драки между осужденными пострадал и сотрудник исправительной колонии, который пытался препятствовать им, говорится в сообщении.