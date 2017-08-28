Высокая пожарная опасность прогнозируется в большинстве районов Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Челябинский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о высокой пожарной опасности на территории большинства районов Челябинской области 29-30 августа.
"29-30 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность [четвертый класс]", - говорится в штормовом предупреждении ЦГМС.
По данным Главного управления лесами региона, за минувшие выходные в области ликвидировали пять лесных пожаров на площади 15,6 гектара. По состоянию на утро 28 августа на территории лесного фонда области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 385 пожаров на площади 2,88 тыс. гектара.
Всего в тушении лесных пожаров были задействованы 3632 человека и 1313 единиц техники. Особый противопожарный режим по решению главы региона действовал на территории области с 30 апреля по 29 мая.