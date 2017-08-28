Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории уральской реки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть в поселке Большой Исток Свердловской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура на основании информации СМИ организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть, протекающей в поселке Большой Исток Сысертского городского округа. Специалистами отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству будут отобраны образцы рыбы и воды для проведения соответствующих исследований", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, рыба всплывает на поверхность реки, ее прибивает к берегу. "Оценить реальный масштаб мора пока невозможно, так как течение уносит рыбу", - сообщила собеседница агентства.
В апреле 2017 года ТАСС сообщал о доследственной проверке, организованной СУ СК РФ по Свердловской области по факту массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду в Свердловской области. Массовая гибель рыбы наблюдалась также в апреле 2017 года в озере Кунашак Челябинской области. Позднее стало известно, что ее причиной стало кислородное голодание.