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Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории уральской реки

Новости Урала
28 августа, 14:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, августа. /ТАСС

Специалисты отберут образцы погибших особей и воды для проведения соответствующих исследований

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть в поселке Большой Исток Свердловской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура на основании информации СМИ организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть, протекающей в поселке Большой Исток Сысертского городского округа. Специалистами отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству будут отобраны образцы рыбы и воды для проведения соответствующих исследований", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, рыба всплывает на поверхность реки, ее прибивает к берегу. "Оценить реальный масштаб мора пока невозможно, так как течение уносит рыбу", - сообщила собеседница агентства.

В апреле 2017 года ТАСС сообщал о доследственной проверке, организованной СУ СК РФ по Свердловской области по факту массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду в Свердловской области. Массовая гибель рыбы наблюдалась также в апреле 2017 года в озере Кунашак Челябинской области. Позднее стало известно, что ее причиной стало кислородное голодание.

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