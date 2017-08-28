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Челябинская полиция проверит информацию о похищении россиянкой ребенка в Италии

Новости Урала
28 августа, 16:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

По сообщениям СМИ, женщина 19 августа увезла своего сына из города Варезе, где мальчик по решению суда жил с бабушкой и дедушкой

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Полиция начала проверку информации о том, что россиянка якобы похитила ребенка в итальянском городе Варезе и приехала с ним к себе на родину в Челябинск. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

"В СМИ размещены публикации о том, что россиянка якобы похитила ребенка из-под опеки бабушки и дедушки в итальянском городе Варезе и в настоящее время находится в Челябинске. По публикациям СМИ челябинская полиция начала проверку", - пояснил собеседник агентства.

По данным прессы, женщина 19 августа похитила своего сына от бывшего мужа, гражданина Италии. Сейчас, согласно публикациям, россиянка находится в Челябинске, а итальянские родственники ребенка подали заявление в полицию.

Ранее итальянское издание "Торино тудэй" сообщало, что женщина развелась с мужем, после чего маленький Кристиан по решению суда жил с бабушкой и дедушкой под городом Варезе. Матери было разрешено с ним встречаться в присутствии педагога.

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