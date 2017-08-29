Участник нападения на почтовое отделение в Челябинске проведет семь лет в колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска признал гражданина, ограбившего в сентябре 2015 года почтовое отделение в Челябинске, виновным в разбое и приговорил к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Советский районный суд Челябинска признал Чернова М. А. виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд взыскал с Чернова в пользу потерпевшего ФГУП "Почта России" в счет возмещения причиненного материального ущерба 857,51 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, почтовое отделение № 28 по ул. Калининградской в Советском районе Челябинска Чернов ограбил вместе с двумя подельниками 18 сентября 2015 года.

Преступники забежали в помещение почты, один из них монтировкой разбил стеклянное ограждение, за которым находилось рабочее место кассира, затем перепрыгнул через стол и потребовал у сотрудника почты отдать ему деньги из кассы. Чернов и другой подельник в это время контролировали посетителей почты (у одного из них был обрез охотничьего ружья - прим. ТАСС). Получив у кассира деньги, все трое выбежали на улицу и скрылись.