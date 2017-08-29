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Полиция проведет проверку после нападения на оператора телеканала в Екатеринбурге

Новости Урала
29 августа, 11:40 UTC+3 ТАСС

По сообщению МВД, Евгений Анисимов проводил опрос для журналистского материала в одном из торговых центров города, где у него произошла потасовка с респондентами

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Butch Dill

ТАСС, 29 августа. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту нападения на оператора уральского телеканала "Крик ТВ" Евгения Анисимова в одном из торговых центров города. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-группе екатеринбургского управления МВД.

"Инцидент произошел в воскресенье в одном из торговых центров Екатеринбурга. Со слов пострадавшего, он опрашивал посетителей торгового центра для подготовки журналистского материала. Во время сбора данных у него произошел конфликт с респондентами, который перерос в потасовку. Мужчина обратился с заявлением в отделение полиции, по которому начата проверка", - уточнили в МВД.

Это не первый случай на Урале в 2017 году, когда журналисты подвергаются нападениям. Ранее сообщалось, что 14 августа двое жителей Свердловской области Евгений Шлейн и Денис Слюсаренко получили условные сроки за нападение на сотрудников телеканала "Ермак", вещающего на территории Уральского федерального округа. Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, с повреждением их имущества".

Управление МВД по Челябинской области 18 мая начало проверку по факту нападения на съемочную группу РЕН ТВ под Челябинском. На видеоролике, размещенном корреспондентами телеканала, видно, как мужчина пытается выпроводить съемочную группу за огороженную территорию. По сообщениям местных СМИ, на журналистов напала охрана местного депутата Олега Толмачева. Сам парламентарий не прокомментировал инцидент.

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