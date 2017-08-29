Более 320 человек поучаствуют в чемпионате WorldSkills Hi-tech в Екатеринбурге в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Более 320 человек примут участие в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-tech, который пройдет в Екатеринбурге с 4 по 6 ноября 2017 года. В этом году организаторы соревнования будут отслеживать, каким образом школьники меняют свое мнение о рабочих профессиях после посещения чемпионата, сообщил во вторник департамент информационной политики Свердловской области.

"Чемпионат пройдет, как и год назад, по 27 компетенциям, наиболее востребованным в российской промышленности, из них 20 являются основными, и семь - презентационными. Число участников увеличится до 321 человека. Напомню, в 2016 году их было 298", - приводит департамент слова первого вице-губернатора региона Алексея Орлова.

По словам гендиректора союза WorldSkills Russia Роберта Уразова, в концепции проведения национальных чемпионатов каждый раз отрабатываются новые элементы. "В этом году основной упор мы делаем на visitor experience - будем отслеживать то, каким образом люди, в первую очередь школьники, которые пришли на чемпионат, меняют свое мнение относительно рабочих специальностей, как это влияет на выбор той или иной профессии", - приводит департамент его слова.

WorldSkills Hi-Tech - ежегодный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills среди ведущих промышленных предприятий. Он ориентирован на улучшение навыков и повышение уровня компетенции у молодых рабочих, а также профессиональную ориентацию подрастающего поколения. Состязания прошли по 27 компетенциям, в них приняли участие более 250 участников, 300 экспертов, также состоялись JuniorSkills - соревнования по 14 компетенциям среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге уже трижды. В 2016 году МВЦ "Екатеринбург-Экспо", где проходили все мероприятия чемпионата, посетили свыше 15 тыс. человек. В 2017 году организационный комитет возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, почетным гостем и участником деловой программы чемпионата в Екатеринбурге станет президент WorldSkills International Саймон Бартли.