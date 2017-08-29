Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учительница получила условный срок за гибель школьника на Урале

Новости Урала
29 августа, 12:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

В июне 2016 года шестилетний мальчик, которого подсудимая раньше отпустила из лагеря на территории школы, отправился купаться на реку и утонул

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Суд приговорил учительницу одной из школ Свердловской области к условному сроку за гибель шестилетнего мальчика. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, судом постановлено взыскать с нее 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшего ребенка. Женщина признана виновной по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Установлено, что 27 июня 2016 года подсудимая работала начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря, функционирующего на территории школы. "Женщина раньше отпустила находившихся под ее присмотром детей, не предупредив родителей. Один из учеников отправился купаться на местную реку Лямпу, где утонул", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в адрес руководства школы, в которой работает подсудимая, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
12
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
2
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
Московские школьники смогут бесплатно ходить в музеи с 1 сентября
5
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
6
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
7
У безработного в Москве неизвестные похитили сумку с 12,5 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама