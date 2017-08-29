Учительница получила условный срок за гибель школьника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Суд приговорил учительницу одной из школ Свердловской области к условному сроку за гибель шестилетнего мальчика. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, судом постановлено взыскать с нее 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшего ребенка. Женщина признана виновной по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Установлено, что 27 июня 2016 года подсудимая работала начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря, функционирующего на территории школы. "Женщина раньше отпустила находившихся под ее присмотром детей, не предупредив родителей. Один из учеников отправился купаться на местную реку Лямпу, где утонул", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в адрес руководства школы, в которой работает подсудимая, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.