Ученые России и Австралии исследуют найденный в пещере на Урале зуб гигантского льва

Череп гигантского пещерного льва, останки которого были обнаружены в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия" в Республике Башкортостан © ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Аделаидского института Австралии изучат образцы найденного в Пермском крае зуба гигантского пещерного льва, сообщил во вторник старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"В одной из пещер в Пермском крае рядом с Березниками мы нашли образцы зуба гигантского пещерного льва. Он в полтора раза крупнее, чем зуб обычного пещерного льва. Образец мы отправим в Аделаидский институт в Австралии для дальнейшего изучения, чтобы понять, принадлежал ли он пещерному льву, который был больше своих сородичей в 1,5 раза, или же мы имеем дело с другим видом", - сказал Косинцев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, с помощью исследований ученые смогут определить возраст и пол предполагаемого животного. "Сейчас уже можно говорить о примерных размерах этого пещерного льва: его вес был около 600 кг, высота - до одного метра", - уточнил Косинцев.

Он добавил, что в регионе у реки Чусовая палеонтологи обнаружили новое кладбище пещерных медведей. "Оно было разрушено природными процессами около 8-10 тыс. лет назад, тогда в результате воздействия воды вход в пещеру обвалился. Потом вход вновь открылся, что объясняет, почему в пещере нет других останков животных", - отметил Косинцев.

Ранее сообщалось, что во время полевого сезона 2016 года уральские ученые провели раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов, которое было обнаружено в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия". Тогда они нашли более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских.