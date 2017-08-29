Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые России и Австралии исследуют найденный в пещере на Урале зуб гигантского льва

Новости Урала
29 августа, 14:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

По оценкам специалистов, вес животного был около 600 кг, высота - до одного метра

Поделиться
Материал из 1 страницы
Череп гигантского пещерного льва, останки которого были обнаружены в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия" в Республике Башкортостан

Череп гигантского пещерного льва, останки которого были обнаружены в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия" в Республике Башкортостан

© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Аделаидского института Австралии изучат образцы найденного в Пермском крае зуба гигантского пещерного льва, сообщил во вторник старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

5 сентября 2016 Новости Урала

Российские ученые реконструировали череп гигантского пещерного льва, найденного на Урале

"В одной из пещер в Пермском крае рядом с Березниками мы нашли образцы зуба гигантского пещерного льва. Он в полтора раза крупнее, чем зуб обычного пещерного льва. Образец мы отправим в Аделаидский институт в Австралии для дальнейшего изучения, чтобы понять, принадлежал ли он пещерному льву, который был больше своих сородичей в 1,5 раза, или же мы имеем дело с другим видом", - сказал Косинцев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, с помощью исследований ученые смогут определить возраст и пол предполагаемого животного. "Сейчас уже можно говорить о примерных размерах этого пещерного льва: его вес был около 600 кг, высота - до одного метра", - уточнил Косинцев.

Он добавил, что в регионе у реки Чусовая палеонтологи обнаружили новое кладбище пещерных медведей. "Оно было разрушено природными процессами около 8-10 тыс. лет назад, тогда в результате воздействия воды вход в пещеру обвалился. Потом вход вновь открылся, что объясняет, почему в пещере нет других останков животных", - отметил Косинцев.

Ранее сообщалось, что во время полевого сезона 2016 года уральские ученые провели раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов, которое было обнаружено в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия". Тогда они нашли более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
12
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
2
Минобороны: учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер
3
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
4
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
5
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
6
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама