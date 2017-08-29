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Мощи Димитрия Солунского доставят в Екатеринбург из Греции 19 сентября

Новости Урала
29 августа, 14:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

Святыню поместят в Храме-на-Крови

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Мощи святого великомученика Димитрия Солунского, счищающегося покровителем воинства, доставят 19 сентября в Екатеринбург из Греции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"19 сентября в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с нетленными мощами прибудет на уральскую землю из Греции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис, Элладская православная церковь)", - уточнили в пресс-службе.

Встреча святыни состоится в Храме-на-Крови перед началом Всенощного бдения. "Мощи великомученика будут пребывать на Урале до 1 октября", - добавили в епархии.

Святой великомученик Димитрий Солунский жил в III веке в Фессалониках (Греция). Он был блестящим воином и тайным христианином, во время жестоких гонений не подчинился приказу и открыто учил жителей города христианской вере, искоренял языческие обычаи и идолопоклонство, за что был жестоко убит по приказу римского императора.

На Руси всегда особо почитали великомученика Димитрия. Например, князь Димитрий Донской, которого крестили в честь святого воина, в 1380 году, накануне Куликовской битвы, торжественно перенес из Владимира в Москву главную святыню владимирского Дмитриевского собора - икону Димитрия Солунского, написанную на доске гроба святого. В память воинов, павших в Куликовской битве, церковью установлена Дмитриевская родительская суббота - особый день поминовения всех усопших.

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