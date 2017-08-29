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В Минстрое РФ изучат опыт Свердловской области по расселению жителей из аварийного жилья

Новости Урала
29 августа, 15:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

Дома в некоторых городах региона расселяются за счет реализации муниципальных программ комплексного развития территории

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ изучит опыт Свердловской области по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Михаил Мень во время рабочей поездки в Свердловскую область.

Аварийные дома в некоторых городах региона, в частности, в Арамили и Екатеринбурге, расселяются за счет реализации муниципальных программ комплексного развития территории.

"Регионы и муниципалитеты, где есть возможности с помощью инвестиционных программ по комплексному обновлению территорий расселить граждан, конечно, ... такие инструменты задействуют. Но ваш опыт (Свердловской области) очень интересен... Мы с удовольствием посмотрим ваш опыт, чтобы его можно было передать на другие регионы", - сказал Мень.

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Министр отметил, что опыт Свердловской области интересен прежде всего тем, что в регионе с "не самой сильной экономикой" "работает программа расселения, отталкиваясь от комплексного освоения территорий с привлечением инвестиций".

Ранее во вторник заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, который находится в Свердловской области в рабочей поездке, отметил, что уже 367 тыс. жителей региона улучшили свои жилищные условия в рамках программы расселения из ветхого жилья.

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