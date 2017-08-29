Козак: оставшиеся после оптимизации 26 особых экономических зон работают эффективно

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в ЕвропеМеждународная панорама 29 августа, 18:20
Семин: "Локомотив" действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностейСпорт 29 августа, 18:16
Россиянка Кузютина завоевала бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 52 кгСпорт 29 августа, 17:54
Бывший футболист "Локомотива" Маминов возглавил клуб ФНЛ "Тюмень"Спорт 29 августа, 17:52
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"Спорт 29 августа, 17:42
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублейЭкономика и бизнес 29 августа, 17:38
Россиянин Егоров не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира по боксуСпорт 29 августа, 17:34
Повышение уровня моря удвоит частоту наводненийСоциальная ответственность 29 августа, 17:33
Банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектораЭкономика и бизнес 29 августа, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Особые экономические зоны (ОЭЗ), оставшиеся в России после сокращения их количества, работают эффективно, заявил во вторник журналистам в Екатеринбурге заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. По его словам, сейчас в стране 26 таких зон.
"Мы недавно изменили систему управления ОЭЗ - ликвидировали неэффективные экономические зоны. Оставшиеся 26 ОЭЗ работают эффективно", - сказал Козак.
Он уточнил, что произошла децентрализация полномочий по управлению ОЭЗ. "Их [полномочия] передали руководителям регионов. Одним из инициаторов передачи полномочий был Евгений Владимирович (Куйвашев, врио губернатора Свердловской области - прим. ТАСС)", - добавил Козак.
Как сообщил ранее замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский, в рамках ревизии работы ОЭЗ специалисты министерства пришли к выводу об отсутствии у многих таких зон экономических перспектив - там нет заявок от резидентов в течение долгих лет, некоторые из этих зон созданы и продолжают существовать только на бумаге. Также сообщалось, что министерство рекомендовало к закрытию в основном туристско-рекреационные ОЭЗ.
По данным Минэкономразвития РФ, в рамках закона об ОЭЗ на территории России создано 34 зоны четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, портовые и туристско-рекреационные, в них зарегистрированы более 450 резидентов, из которых порядка 80 - иностранные инвесторы.