Козак: оставшиеся после оптимизации 26 особых экономических зон работают эффективно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Особые экономические зоны (ОЭЗ), оставшиеся в России после сокращения их количества, работают эффективно, заявил во вторник журналистам в Екатеринбурге заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. По его словам, сейчас в стране 26 таких зон.

"Мы недавно изменили систему управления ОЭЗ - ликвидировали неэффективные экономические зоны. Оставшиеся 26 ОЭЗ работают эффективно", - сказал Козак.

Он уточнил, что произошла децентрализация полномочий по управлению ОЭЗ. "Их [полномочия] передали руководителям регионов. Одним из инициаторов передачи полномочий был Евгений Владимирович (Куйвашев, врио губернатора Свердловской области - прим. ТАСС)", - добавил Козак.

Как сообщил ранее замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский, в рамках ревизии работы ОЭЗ специалисты министерства пришли к выводу об отсутствии у многих таких зон экономических перспектив - там нет заявок от резидентов в течение долгих лет, некоторые из этих зон созданы и продолжают существовать только на бумаге. Также сообщалось, что министерство рекомендовало к закрытию в основном туристско-рекреационные ОЭЗ.

По данным Минэкономразвития РФ, в рамках закона об ОЭЗ на территории России создано 34 зоны четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, портовые и туристско-рекреационные, в них зарегистрированы более 450 резидентов, из которых порядка 80 - иностранные инвесторы.