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Производитель клеевого бруса с проектом на 11 млрд рублей стал резидентом ОЭЗ на Урале

Новости Урала
30 августа, 7:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

В июле на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" "Титановая долина" подписала соглашение с этим деревообработчиком о намерении совершить сделку

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Компания "СТОД-Урал", которая занимается производством клеевого бруса, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Компания планирует реализовать в ОЭЗ проект общей стоимостью почти 11 миллиардов рублей.

"В Тверской области мы уже построили современный деревообрабатывающий комплекс, который занимает 100 гектаров земли <…> Мы сделали рассылку по многим регионам Российской Федерации, первым на наше письмо отреагировал [врио]губернатора Свердловской области [Евгений Куйвашев], он сделал предложение, от которого отказаться мы не смогли", - сказал генеральный директор компании "СТОД-Урал" Александр Ебралидзе, отметив, что основным поставщиком оборудования будет немецкий производитель.

Как сообщала ранее пресс-служба ОЭЗ, "СТОД-Урал" на 100% принадлежит компании "Современные технологии обработки древесины (СТОД)" - крупнейшего в России производителя клееного бруса и OSB-плит. В июле на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" с этим деревообработчиком "Титановая долина" подписала соглашение о намерении, анонсировав самую крупную сделку в своей истории. "СТОД" инвестирует в проект 10,6 млрд рублей.

О "Титановой долине"

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Создана в декабре 2010 года.

В настоящее время у ОЭЗ "Титановая долина" 13 резидентов: ЗАО "Микромет", ООО "ВСМПО-Новые технологии", ООО "Инферком-Урал", ООО "Прайксайр Титановая долина" (PRAXAIR), ООО "Уральский оптический завод", ООО "Синерсис", ООО "АС-Пром", ООО "Стройдизель-Композит", ООО "Зибус", ООО "Инструментальное производство", ООО "НордБазальт" и Ural Boeing Manufacturing.

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