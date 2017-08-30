Военнослужащим ЦВО в эшелонах начали выдавать горячее питание вместо сухих пайков

ТАСС, 30 августа. Военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) обеспечат горячим трехразовым питанием в вагонах-ресторанах вместо сухих пайков в воинских железнодорожных эшелонах. Впервые такая практика применена в Самарской области, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Первыми воспользоваться такой услугой смогли воинские подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения учебно-боевых задач. Вместо сухих пайков на обед они получили на выбор борщ, щи, суп гороховый, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром. На завтрак им также на выбор будут давать молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему, на ужин - в основном блюда из рыбы. В меню включены свежие овощи, фрукты и десерты", - сказали там.

Ранее горячим питанием в поезде обеспечивались только призывники, следовавшие к месту прохождения службы. Такая возможность для них была введена в ноябре 2016 года.