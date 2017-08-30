Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ураганы" на учениях под Челябинском нанесли удары по позициям условных бандгрупп

Новости Урала
30 августа, 8:44 UTC+3 ТАСС

По сообщению пресс-службы ЦВО, в маневрах артиллеристов принимают участие более 8 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:00'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:00'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© Пресс-служба ЦВО

ТАСС, 30 августа. Расчеты систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" отработали поражение целей на удалении от 10 до 20 км в ходе масштабных учений артиллеристов, которые проходят на полигоне под Челябинском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Реактивной артиллерии в составе разведывательно-огневых контуров совместно с операторами комплексов "Стрелец" и беспилотников "Орлан" предстояло уничтожить несколько крупных бандгрупп на подступах к условному населенному пункту под Челябинском. Разведчики по беспроводным каналам связи (военный Wi-Fi) передали координаты объектов поражения, а расчеты систем залпового огня "Ураган" поразили цели на удалении от 10 до 20 км", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в маневрах артиллеристов ЦВО принимают участие более 8 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц техники. "Всего в ходе учений артиллерия выполнила около 50 огневых задач, после каждого залпа отрабатывая противоогневой маневр, меняя позиции", - уточнили в ЦВО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
12
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Японии умер пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья из-за снегопада
3
Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМ
4
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
5
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
6
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
7
Совбез ООН осудил испытания ракеты КНДР, но новых санкций не ввел
Темы дня
Новости партнеров
Реклама