"Ураганы" на учениях под Челябинском нанесли удары по позициям условных бандгрупп

ТАСС, 30 августа. Расчеты систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" отработали поражение целей на удалении от 10 до 20 км в ходе масштабных учений артиллеристов, которые проходят на полигоне под Челябинском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Реактивной артиллерии в составе разведывательно-огневых контуров совместно с операторами комплексов "Стрелец" и беспилотников "Орлан" предстояло уничтожить несколько крупных бандгрупп на подступах к условному населенному пункту под Челябинском. Разведчики по беспроводным каналам связи (военный Wi-Fi) передали координаты объектов поражения, а расчеты систем залпового огня "Ураган" поразили цели на удалении от 10 до 20 км", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в маневрах артиллеристов ЦВО принимают участие более 8 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц техники. "Всего в ходе учений артиллерия выполнила около 50 огневых задач, после каждого залпа отрабатывая противоогневой маневр, меняя позиции", - уточнили в ЦВО.