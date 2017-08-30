Тобольский завод выплатит 800 тыс. рублей семье слесаря, погибшего из-за взрыва на барже

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ТАСС, 30 августа. Предприятие "Судоремонт Сумкино" (Тобольск, Тюменская область) выплатит более 800 тыс. рублей родственникам слесаря, погибшего в 2016 году в результате взрыва на барже, такое решение принял Тобольский городской суд. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.
"Тобольский городской суд удовлетворил иск жительницы Тюмени о взыскании с ООО "Судоремонт Сумкино" в ее пользу и в пользу ее двоих малолетних детей более 800 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в мае 2016 года при производстве ремонтных работ на пароме "Г-70" произошел взрыв, в результате которого погибли сварщик ручной сварки и слесарь- судоремонтник. Еще один слесарь-судоремонтник получил тяжкий вред здоровью. В начале августа 2017 года суд уже удовлетворил требования родственников погибшего сварщика и взыскал в их пользу более 1,2 млн рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры, виновными в ЧП признаны начальник механического участка и мастер этого участка, которые осуждены по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Начальник участка получил год и шесть месяцев лишения свободы условно, мастер осужден на год и три месяца лишения свободы условно.