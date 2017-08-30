В Челябинской области появится сеть детских технопарков "Кванториум"

ТАСС, 30 августа. Сеть технопарков "Кванториум", создаваемых при поддержке государства и направленных на содействие развитию одаренных детей, появится в Челябинской области. Их открытие запланировано на 2018 - 2019 учебный год, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В Челябинской области построят сеть детских технопарков "Кванториум". Министерство образования и науки РФ одобрило заявку региона на создание сети детских технопарков. Федеральный бюджет выделил на это более 67,6 млн рублей. Первые будут образованы на базе Южно-Уральского государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова", - сказали в пресс-службе.

По словам главы региона Бориса Дубровского, открытие технопарков позволит ежегодно привлекать к техническому творчеству более чем 1,5 тысячи детей.

"Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов страны", - отметил Дубровский.

В пресс-службе добавили, что совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет разработан проект кванториума, где дети обучаются бесплатно. "В зависимости от направления, кванториумы подразделяются на несколько направлений. В нашем регионе будут развиты акваквантум, робоквантум, космоквантум, it-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзона, хай-тек база", - рассказали в пресс-службе.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.