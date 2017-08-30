Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 350 человек были эвакуированы из трех домов в Тобольске из-за задымлений

Новости Урала
30 августа, 11:59 UTC+3 ТАСС

Пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 августа. Более 350 человек были эвакуированы в ночь со вторника на среду из трех находящихся рядом многоквартирных домов в Тобольске (Тюменская область) из-за задымлений. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Тобольске в течении двух часов подразделения восьмого отряда федеральной противопожарной службы трижды выезжали на тушение пожара кабель-каналов в подъездах многоквартирных домов. Спасатели эвакуировали из многоэтажек более 350 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый вызов поступил 29 августа в 22:57 по местному времени (20:57 мск), в 23:10 по местному времени (21:10 мск) поступило сообщение о пожаре в соседнем доме. 30 августа в 01:09 по местному времени (29 августа 23:09 мск) вновь поступил вызов в этот же район.

"Всего к ликвидации пожаров и спасению жильцов пострадавших домов привлекалось семь единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Для эвакуации людей из задымленных домов создавалось 12 звеньев газодымозащитной службы", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП пострадавших и погибших нет. "После тушения к работе приступили дознаватели, которые установили предварительную причину пожаров - занесение открытого источника огня", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
12
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ выступил за вывод американского ядерного оружия из страны
2
В Польше заявили, что отношения РФ и ФРГ в газовой сфере противоречат интересам страны
3
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
4
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
5
Полиция возбудила дело против бизнесмена Джабраилова за стрельбу в отеле в центре Москвы
6
"Массандра" оценила ущерб от града в Крыму в 38 млн рублей
7
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама