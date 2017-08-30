Более 350 человек были эвакуированы из трех домов в Тобольске из-за задымлений

ТАСС, 30 августа. Более 350 человек были эвакуированы в ночь со вторника на среду из трех находящихся рядом многоквартирных домов в Тобольске (Тюменская область) из-за задымлений. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Тобольске в течении двух часов подразделения восьмого отряда федеральной противопожарной службы трижды выезжали на тушение пожара кабель-каналов в подъездах многоквартирных домов. Спасатели эвакуировали из многоэтажек более 350 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый вызов поступил 29 августа в 22:57 по местному времени (20:57 мск), в 23:10 по местному времени (21:10 мск) поступило сообщение о пожаре в соседнем доме. 30 августа в 01:09 по местному времени (29 августа 23:09 мск) вновь поступил вызов в этот же район.

"Всего к ликвидации пожаров и спасению жильцов пострадавших домов привлекалось семь единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Для эвакуации людей из задымленных домов создавалось 12 звеньев газодымозащитной службы", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП пострадавших и погибших нет. "После тушения к работе приступили дознаватели, которые установили предварительную причину пожаров - занесение открытого источника огня", - отметили в пресс-службе.