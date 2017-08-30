Полицейские задержали подозреваемого в поджоге жилых домов в Тобольске

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Тобольске подозреваемого в поджоге жилых домов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть отдела полиции поступили сообщения о возгорании короба с кабелями в трех жилых домах. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых задержан подозреваемый, 1984 года рождения. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства", - сказала она.
По ее словам, по предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Мужчина свою вину признал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.