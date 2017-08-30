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Производство вездеходов для Арктики начнут на Урале в конце 2017 года

Новости Урала
30 августа, 14:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС

В планах 2018 года дойти на машине до полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса

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© Автомобильная трансарктическая экспедиция/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Мелкосерийное производство вездехода "Бурлак", разработанного командой уральских инженеров и успешно испытанного весной этого года в Карском море, начнут в Екатеринбурге в конце 2017 года. Об этом в среду сообщил ТАСС главный конструктор проекта Алексей Макаров.

"За последние 5-6 лет у нас появились определенные наработки, и мы попытаемся реализовать их в мелкосерийном производстве. Сейчас мы строим специальный цех, где будет производиться сборка вездеходов. В идеале мы планируем выпускать по одной машине в месяц. Запустить производство надеемся в конце 2017 года", - рассказал Макаров.

По его словам, использование мощностей других предприятий уменьшит себестоимость вездехода. "У нас работает много заводов вокруг, поэтому нет смысла покупать свои станки. Мы стараемся скомпоновать его из тех узлов и агрегатов, которые есть в продаже", - добавил конструктор.

О проекте

Ранее сообщалось, что "Бурлак", собранный и испытанный в 2016 году, стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался излишне тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег. Вскоре был построен "Бурлак 2.0", который стал легче на полторы тонны и мощнее - фактически получилась новая машина, которую необходимо было испытывать заново.

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Испытания усовершенствованного вездехода состоялись с 21 февраля по 10 марта 2017 года. Команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (ЯНАО), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург. За 2,5 недели участники экспедиции преодолели около 3 тыс. км.

Поскольку усовершенствованный вездеход превзошел свой прототип, было принято решение о строительстве второго точно такого же вездехода, так что в случае поломки детали двух одинаковых машин будут взаимозаменяемы. Планируется, что в 2018 году вездеходы дойдут до полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса.

Цель экспедиции - установить новый мировой рекорд: достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк своим ходом.

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