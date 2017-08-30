Вхождение ЦБ в капитал "ФК Открытие" не вызвало паники в регионах присутствия банка

ТАСС, 30 августа. Ситуация с банком "ФК Открытие" не вызвала ажиотажа в региональных отделениях банка. Как передают корреспонденты ТАСС, очередей в большинстве случаев не наблюдается, офисы по всей стране работают в обычном режиме. Клиенты "Открытия" и его сотрудники рассказали агентству, как они оценивают последние события вокруг банка.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие", занимающего восьмое место в РФ по размеру активов. ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начинает работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

Ажиотажа не наблюдается

Управляющий директор "ФК Открытие" Александр Дмитриев сообщил ТАСС во вторник после решения ЦБ о вхождении в капитал банка, что для клиентов ничего не поменяется - все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме, вклады и депозиты будут обслуживаться в обычном порядке. Корреспонденты ТАСС в разных регионах России в целом это подтверждают: офисы банка продолжают работать в спокойном режиме везде, за исключением Татарстана, где сегодня выходной в честь Дня республики.

В Петербурге в офисе на Аптекарской набережной ажиотажа не наблюдается, несколько человек спокойно ждут очереди в креслах. На вопрос корр. ТАСС, что изменилось после введения внешней администрации, в офисе сообщили, что идет обычная работа, клиентов продолжают консультировать по всем продуктам банка, в том числе по ипотеке. Так же обстоят дела в головном офисе банка на Невском проспекте.

Похожая картина в офисах банка в разных концах страны - Калининграде, Астрахани, Краснодаре, Челябинске. В Воронеже отделение банка на улице Кирова и банкоматы работают в нормальном режиме, сотрудники офиса сообщили корр. ТАСС, что все операции проводятся, и даже предложили открыть счет в банке. "Вклады не забирают, по Ярославлю - наоборот, даже приносят", - сказала сотрудница ярославского офиса, добавив, что сокращения штата в офисе не планируется, новых инструкций для сотрудников пока не поступало.

"Наплыва людей нет. У нас два офиса в Волгограде, они работают. Люди, конечно, задают вопросы, но мы их успокаиваем, говорим, что все в порядке. Небольшое беспокойство есть, но массово никто деньги со счетов не снимает", - сказал представитель банка в Волгограде.

В сибирских отделениях банка на новость о вводе временной администрации отреагировали спокойно. "Про изменения мы в курсе, у нас все хорошо, это же не отзыв лицензии", - сказал ТАСС сотрудник одного из отделений банка в Омске. В офисах банка в Барнауле, Новосибирске, Томске, Иркутске и Красноярске также подтвердили, что работа идет в обычном режиме, наплыва посетителей нет.

Сотрудники успокаивают клиентов: теперь есть поддержка ЦБ

Решение ЦБ войти в капитал "Открытия" с целью оздоровления банка позитивно оценивается сотрудниками организации. По их словам, успокоило это и клиентов.

"Ажиотажа никакого нет, полноценно работаем, все операции выполняются. Наоборот, вчерашняя информация об оздоровлении успокоила клиентов. Волнение наблюдалось за пару дней до этого, люди спрашивали, чего ждать", - сказал ТАСС управляющий филиалом банка в городе Усинске Республики Коми Олег Шавкунов.

Одна из клиенток банка в Краснодаре рассказала ТАСС, что в минувшую пятницу впервые столкнулась с "Открытием" - для нее в этот банк перевели крупную сумму. В понедельник ее знакомые в банковской сфере говорили, что у "ФК Открытия" якобы отозвали лицензию, из других источников она узнала, что доля банка отошла ЦБ, и в среду "пришла проверить".

"Мне делали крупный перевод на сумму до 10 млн рублей, я не хотела деньги переводить в этот банк, потому что никогда с ним не работала <...> Сегодня мне не сказали "нет" на вопрос о том, могу ли я снять деньги, но сказали, что нужно написать заявку, и деньги будут переведены в течение трех дней - сумма большая", - рассказала она, добавив, что пока не решила, закрывать ли счет в "Открытии". Она выразила надежду, что со стороны ЦБ, "наверное, тоже гарантии есть".

Филиал банка в центре Нижнего Новгорода в среду начал свою работу без изменений, к открытию филиала подошло около 15 человек с разными обращениями. Среди посетителей оказались и те, кто все же обеспокоен появившейся информацией в СМИ об изменениях, который происходят с банком. Основной вопрос - что делать с вкладом.

"Не переживайте, у нас Банк России стал основным инвестором банка "Открытие", то есть у нас теперь будет поддержка Банка России, и мы будем не частным, а государственным банком <...> Мы работаем в обычном режиме. По поводу своего вклада не переживайте: под какие проценты вы оформляли договор - так у вас и должно быть", - так ответил обеспокоенным клиентам специалист банка.

Регионы, сотрудничающие с банком, не видят проблем

Банк "ФК Открытие" активно сотрудничает с властями Калининградской области. Корпорация развития области подписала 23 августа с банком соглашение о взаимодействии в реализации стратегических планов развития региона. В корпорации, в частности, рассчитывают на взаимодействие в развитии новых бизнес-проектов, в том числе на площадках индустриальных парков региона.

"Соглашение - это и свидетельство нашего доверия друг другу. Доверия, которым могут пользоваться предприниматели, которые идут в корпорацию, чтобы, в том числе, получить наше содействие в решении банковских вопросов. Мы, понятно, рекомендуем рассматривать наши банки-партнеры с их более лояльным подходом к коммерсантам", - сказал ТАСС генеральный директор корпорации Владимир Зарудный.

Вхождение Банка России со своим капиталом в банк "ФК Открытие", по его мнению, будет способствовать укреплению позиций последнего. "Роль и значение "Открытия" в результате повышается", - считает он.

В Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которая также сотрудничает с банком, ТАСС сообщили, что ситуация не повлияет на реализацию совместного проекта. "Мы уверены, что санация банка "Открытие" никак не скажется на нашем соглашении, потому что оно было не финансовое", - сказали в пресс-службе КРСУ.

По данным пресс-службы, банк "ФК Открытие" и КРСУ заключили 28 марта 2017 года соглашение, согласно которому корпорация должна была осуществлять поиск и отбор важных социально-экономических проектов в Свердловской области, создавать новые и модернизировать существующие предприятия в сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, переработке полезных ископаемых и иных сферах. Банк обязывался обеспечить надежность и скорость расчетов для участников проекта, контроль исполнения бюджета, администрирование проектов и мониторинг финансового состояния получателей денег.