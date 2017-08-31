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Военнослужащие ЦВО доставили 20 тонн учебников в школы Таджикистана к 1 сентября

Новости Урала
31 августа, 8:43 UTC+3 ТАСС

Средняя общеобразовательную школа №75 города Турсунзаде получила 11 тыс. книг по различным предметам для учащихся с 1 по 11 класс

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© Пресс-служба ЦВО

ТАСС, 31 августа. Российские военнослужащие, проходящие службу на 201-й базе в Таджикистане, оказали содействие в доставке гуманитарной помощи в республиканские школы к 1 сентября, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Около 20 тонн учебной литературы было доставлено самолетом военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродром Гиссар. Затем силами и средствами 201-й военной базы осуществлена доставка 11 тыс. книг по различным предметам для учащихся с 1 по 11 класс в среднюю общеобразовательную школу №75 города Турсунзаде, где учебная литература была передана в торжественной обстановке. В этом году школьники начнут учебный год с новыми книгами благодаря помощи российских организаций и военнослужащих 201-й военной базы", - сказано в сообщении.

201-я база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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