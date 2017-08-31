Семь пассажирских поездов задержали в Забайкалье из-за кражи кабеля

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Семь пассажирских поездов были задержаны на перегоне Кадала - Черновская в Забайкальском крае из-за хищения кабеля, сообщает в четверг пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"В среду в 18:28 мск на перегоне Кадала - Черновская Читинского региона ЗабЖД из-за хищения кабелей системы автоматизации, централизации и блокировки произошел сбой в движении поездов", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, были задержаны пассажирские поезда №8 Новосибирск - Владивосток, №321 Забайкальск - Иркутск, №12 Челябинск - Чита, №20 Москва - Пекин, №1 Владивосток - Москва, №208 Новокузнецк - Владивосток и №70 Москва - Чита.

Неисправность удалось оперативно устранить, уточнили в пресс-службе. По ее данным, время задержки поездов составило от 16 минут до часа.