Суд 12 октября рассмотрит дело владельцев собак, загрызших девочку на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области 12 октября начнет рассмотрение по существу дела в отношении владельцев собак, которые загрызли семилетнюю девочку в деревне Пальмино. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.

"Судебное заседание по данному делу назначено на 12 октября. Суд начнет рассмотрение дела по существу", - сказали в инстанции.

В среду состоялись предварительные слушания по делу.

Двое жителей деревни Пальмино обвиняются в причинении смерти по неосторожности, они находятся под подпиской о невыезде.

Тело семилетней девочки нашли на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля. Двух собак, которые на нее напали, усыпили. Выяснилось, что владельцы использовали их для охоты.